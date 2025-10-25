МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
С ноября в России вступят в силу новые законы: они коснутся долгов и связи

Нововведения призваны упростить жизнь как рядовых граждан, так и различных структур.
Тимур Юсупов 2025-10-25 22:49:52
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В ноябре россиян ждут новые изменения в законодательстве, которые в основном коснутся взыскания штрафов и долгов, а также мобильной связи. Подробнее об этом в беседе с RT рассказала эксперт Екатерина Романова.

Самым важным из нововведений станет больший акцент на использовании средств автоматического контроля. Так, например, теперь Федеральной налоговой службе больше не придется обращаться в суд для списания долгов с неплательщиков - отныне средства можно будет изымать напрямую со счета. То же касается и дорожных штрафов.

«С ноября камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у машины действующий полис ОСАГО. Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически», — объяснила Романова.

Другой новый закон касается операторов сотовой связи. До 1 ноября они обязаны проверить количество сим-карт, привязанных ко всем гражданам России. Если у кого-то их окажется больше двадцати - лишние номера будут заблокированы. Это поможет не только предотвратить использование преступниками десятков разных сим-карт, но и защитит простых граждан от тайного оформления на них мошеннических номеров.

Последнее нововведение затронет нотариусов - с 24 числа следующего месяца они будут обязаны оповещать наследников умерших людей о имеющихся у их предка долгах. Это упростит банкам и МФО процесс взыскания задолженностей, а гражданам поможет заранее отказаться от потенциально невыгодного наследства.

#Россия #в стране и мире #законы #Долги #новые законы #взыскание долгов
