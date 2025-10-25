МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

Ребенок погиб.
Дима Иванов 2025-10-25 21:30:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Уголовное дело возбуждено по факту гибели малолетнего ребенка в поселке городского типа Васильево в Татарстане - предварительно, он выпал из окна. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

По предварительным данным, 5-летняя девочка выбросила из окна квартиры на четвертом этаже младенца. Ребенок упал с высоты и скончался на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ - оставление в опасности.

Председателю СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану доложить о ходе расследования.

#в стране и мире #ск россии #Александр Бастрыкин #погиб ребенок
