Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

Уголовное дело возбуждено по факту гибели малолетнего ребенка в поселке городского типа Васильево в Татарстане - предварительно, он выпал из окна. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

По предварительным данным, 5-летняя девочка выбросила из окна квартиры на четвертом этаже младенца. Ребенок упал с высоты и скончался на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ - оставление в опасности.

Председателю СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану доложить о ходе расследования.