Лепс отметил несколько концертов из-за отравления

По информации Mash, артиста госпитализировали.
Дима Иванов 2025-10-25 20:58:36
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Народный артист России Григорий Лепс госпитализирован в Боткинскую больницу с тяжелым отравлением после концерта во Владивостоке 19 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за болезни Лепса несколько концертов отменены или перенесены. Выступление в Ижевске 22 октября полностью отменено, как сообщили организаторы на сайте дворца культуры «Аксион». Концерт в Кирове (24 октября) перенесен на 9 декабря, а в Перми (25 октября) - на 11 декабря.

Все билеты остаются действительными, говорится в соцсетях Григория Лепса. Ближайшие шоу в Казани (28 октября) и Самаре (30 октября), предварительно, пройдут, как запланировано - информации об их отмене не было.

Представители Лепса принесли фанатам извинения за доставленные неудобства.

#в стране и мире #Григорий Лепс #музыканты #боткинская больница #отмена концерта
