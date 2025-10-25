Ушел из жизни российский «голос Голливуда» Алексей Золотницкий

Заслуженный артист России, актер Театра Олега Табакова Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Олега Табакова.

Алексей Алексеевич Золотницкий родился 16 июля 1946 года в Москве, в интеллигентной семье: его отец, Алексей Владимирович Золотницкий, был известным режиссером. Будущий актер с детства увлекался театром и кино, окончил Щепкинское училище в 1969 году и начал карьеру в Театре-студии киноактера, а затем перешел в «Табакерку», где сыграл более 50 ролей.

Но по-настоящему Золотницкий прославился как актер дубляжа - его бархатистый, выразительный голос стал «русским голосом Голливуда». За полвека работы он озвучил сотни фильмов, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных звезд мирового кино. Его голосом говорили Роберт де Ниро (в «Кассино» и «Таксист»), Энтони Хопкинс (в «Молчании ягнят»), Ален Делон (в «Бассейне» и «Самурай»), Роберт Редфорд, Николас Кейдж (в «Оставленный» и «Погребенном заживо»), Хью Джекман (в «Ван Хельсинг»), а также Роуэн Аткинсон в роли Мистера Бина.

Смерть Золотницкого стала невосполнимой потерей для российского искусства, отметили в Театре Олега Табакова.