Две градирни неработающей атомной станции взорвали в Баварии

Очевидцы сняли процесс на видео.
Дима Иванов 2025-10-25 16:57:14
© Фото: Mozart1678, X © Видео: Mozart1678, X

Две огромные градирни атомной электростанции «Гундремминген» в Баварии были демонтированы с помощью контролируемого взрыва. Башни обрушились почти вертикально, подняв в воздух столб пыли - это вызвало аплодисменты у зрителей за пределами запретной зоны, следует из видео очевидцев в соцсетях.

По данным Tagesschau, каждая башня достигала 160 метров в высоту и имела диаметр около 129 метров у основания; они были построены из 56 тысяч тонн армированного бетона в период с 1977 по 1980 год. За почти полвека эти конструкции стали символом региона. АЭС «Гундремминген» - один из крупнейших ядерных объектов Германии, станция когда-то обеспечивала четверть электричества Баварии.

Полный демонтаж станции продлится до 2030-х годов. Градирни использовались для охлаждения нагретой воды перед сбросом ее в Дунай. В ближайшем будущем на месте станции планируется строительство крупнейшей в Германии аккумуляторной системы хранения энергии мощностью около 700 мегаватт-часов. На месте АЭС также появятся фотоэлектрическая установка и новая газовая электростанция.

#в стране и мире #АЭС #Германия #Бавария #зеленая энергетика
