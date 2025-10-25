В Херсонской области 98 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Херсонской области произошло аварийное отключение электроподстанции «Виноградово» из-за проблем с оборудованием. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, в результате аварии без света осталось около 98 000 человек.

Инцидент произошел утром 25 октября. По имеющейся информации, к ней привел износ оборудования станции. Сейчас без электроэнергии остаются 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов.

Несмотря на аварию, все ключевые объекты инфраструктуры региона были оперативно переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме. Бригады «Херсонэнерго» уже занимаются восстановлением подачи электроэнергии.