МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Херсонской области 98 тысяч человек остались без света из-за аварии

Устранением последствий аварии занимается «Херсонэнерго».
Тимур Юсупов 2025-10-25 16:24:58
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

В Херсонской области произошло аварийное отключение электроподстанции «Виноградово» из-за проблем с оборудованием. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, в результате аварии без света осталось около 98 000 человек.

Инцидент произошел утром 25 октября. По имеющейся информации, к ней привел износ оборудования станции. Сейчас без электроэнергии остаются 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов.

Несмотря на аварию, все ключевые объекты инфраструктуры региона были оперативно переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме. Бригады «Херсонэнерго» уже занимаются восстановлением подачи электроэнергии.

#авария #электроэнергия #Херсонская область #Сальдо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 