Два года адреналина: как ночных гонщиков привлекают по статье УК

Дрифт на улицах Владивостока обычно начинается после полуночи. Каким бывает результат, можно судить по многочисленным видеороликам в сети. Одним из последних случаев заинтересовалась полиция, машину изъяли. И теперь дорожное развлечение может обернуться не только штрафом, а реальной уголовной статьей - 267, часть первая. А это вплоть до двух лет тюрьмы.

Российские суды чаще начали применять суровые меры к тем, кто практикует заносы в городских условиях. Эта норма существовала и раньше, но применялась очень редко. А с этого года стала основным инструментом в борьбе с уличными гонщиками. Так что даже ночной дрифтинг на пустых парковках или в других местах общего пользования является нарушением.

«Дрифтинг на дороге - это, по сути дела, хаотичное движение с выездом на встречную полосу, с разворотом на месте, иногда со звуковыми эффектами. Опасная езда - она квалифицируется по Правилам дорожного движения как создание угрозы безопасности всем участникам движения и поэтому рассматривается как уголовное преступление», - объясняет юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.

В российском законодательстве до сих пор нет четкого определения понятия «дрифт» и наказания за него. Детальное обсуждение этого вопроса в Госдуме началось еще в декабре прошлого года, но до сих пор не привело к законодательному решению. И поскольку нет специальных правил для этого маневра, его можно трактовать по общим, более суровым статьям.

Университетский проспект, рядом - кампус ДВФУ. Двигатель иномарки на запредельных нагрузках - работает, что называется, в отсечку. На спидометре больше 180 километров в час, вместо 60 разрешенных. Это уже ценители не дрифта, а драг-рейсинга. По ночам любители скорости устраивали гонки по прямой и выкладывали все в социальные сети. До тех пор, пока машины некоторых гонщиков не изъяла прокуратура.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись о проведении нелегальных гонок на острове Русском в ночное время. Такие мероприятия создают угрозу безопасности других участников дорожного движения», - заявила старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Александра Кленина.

Испугались лишь на время. Организаторы продолжили устраивать опасные заезды, поменяли лишь формат. Одним - экстрим, а для других - бессонные ночи.

«У нас окна выходят во двор - конечно, это мешает. Вот недавно в 12 проснулись, я думала, что на нас напал кто-то», - говорит жительница Владивостока Ирина.

Сотрудники ДПС регулярно проводят профилактические рейды. Но признаются, что всех поймать невозможно. За время пути до места нарушения гонщики успевают перебраться на другую развязку. Продолжают и там мешать спать местным жителям.

«Они катаются в ночное время, когда мало сотрудников. У них есть группы, в которых они общаются и предупреждают друг друга. Но как только сотрудники разъезжаются на ДТП или на другие происшествия, эти водители выезжают на дороги и создают угрозу своими маневрами», - говорит командир роты полка ДПС во Владивостоке Кирилл Теплик.

Проблема организации незаконных автомобильных гонок стоит остро уже много лет. И от этого страдает практически весь Дальний Восток. В Чите дрифтеры снесли припаркованные авто и заборы. В Благовещенске наматывают круги на парковках. Любовь к японским иномаркам - часть дальневосточной автомобильной культуры. Через Владивосток по всей стране ежегодно проходят десятки тысяч авто из Японии с начала 90-х. А сейчас старые иномарки в хорошем состоянии - музейные экспонаты.

«Здесь определенно только любовь и энтузиазм. Здесь нет никакого заработка. Люди, которые этим занимаются, очень сильно любят машины», - рассказывает автор проекта музея праворуких машин Виктор Олейник.

На восстановление старой японской машины отдают несколько миллионов. Примерно за такие же деньги из нее можно собрать авто для дрифта. Алексей - автомеханик, и сам колдует над своей машиной. Гоняет только на трассе. Во Владивостоке работает единственный специальный трек. Удовольствие не дешевое, но для многих это страсть.

«Буквально недавно купил себе машину. И ты под ней всю ночь проводишь, и это тебе доставляет удовольствие. Нравится то, что ты под ней что-то сделал, доработал, выехал - понравилось. Едешь и получаешь удовольствие, эмоции, адреналин. Это круто», - говорит Алексей Кольц.

У честных гонщиков нет желания нарушать закон. Многие из них выступают в официальных соревнованиях. Но пока одни делают из этого спорт и хобби, другие превращают дороги Владивостока в опасный аттракцион, где на кону - жизнь и свобода.