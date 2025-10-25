Трех китайцев задержали за попытку купить радиоактивный уран в Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала в Тбилиси трех граждан Китая, которые планировали незаконно приобрести два килограмма урана и перевезти его в Китай через территорию России. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе.

По данным СГБ, преступная группа намеревалась купить радиоактивное вещество за 400 тысяч долларов США. Один из задержанных, находившийся в Грузии с нарушением режима пребывания, пригласил в страну экспертов из Китая и активно искал источники ядерного материала. Координация действий осуществлялась из Китая.

«В Тбилиси были задержаны трое граждан Китая при попытке приобрести два килограмма урана. Преступная группа намеревалась купить радиоактивное вещество за 400 тысяч долларов и затем переправить его в Китай через территорию России», - говорится в сообщении СГБ.

В ходе следствия были обысканы временные места проживания подозреваемых в Тбилиси и Батуми. Расследование ведется по первой части статьи 230 Уголовного кодекса Грузии («Незаконное обращение с ядерными и радиоактивными материалами»), предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет.