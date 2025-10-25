Около 700 человек эвакуировали из краснодарской школы из-за пожара

Около 700 человек эвакуировали из-за пожара в одной из школ Краснодара. Как сообщили в местном главном управлении МЧС России, 660 из эвакуированных - это дети.

«Поступило сообщение о задымлении по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей. Ориентировочная площадь пожара составила 2 кв. м», - передают в ведомстве.

По имеющимся данным, возгорание уже удалось ликвидировать. Сейчас на месте работают сотрудники следственных органов, которые заняты установлением причин и деталей случившегося пожара.