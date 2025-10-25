МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 700 человек эвакуировали из краснодарской школы из-за пожара

Сообщается, что 660 из них - это дети.
Тимур Юсупов 2025-10-25 14:50:52
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Около 700 человек эвакуировали из-за пожара в одной из школ Краснодара. Как сообщили в местном главном управлении МЧС России, 660 из эвакуированных - это дети.

«Поступило сообщение о задымлении по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей. Ориентировочная площадь пожара составила 2 кв. м», - передают в ведомстве.

По имеющимся данным, возгорание уже удалось ликвидировать. Сейчас на месте работают сотрудники следственных органов, которые заняты установлением причин и деталей случившегося пожара.

#в стране и мире #пожар #школа #Краснодар #происшествия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 