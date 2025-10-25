В Крыму семья из трех человек погибла в ДТП с грузовиком

Смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Крыму, в результате погибла семья из трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В автомобиле находилась семья из трех человек, в том числе малолетний 2017 года рождения, которые скончались от полученных травм», - цитирует заявление 360.ru.

По предварительным данным, легковой автомобиль мог использоваться в качестве такси. Сам водитель транспортного средства отделался травмами.

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.