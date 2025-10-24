В ДНР похититель взорвал банкомат, но не смог взять деньги

В городе Торезе ДНР похититель взорвал банкомат, но не смог добраться до денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сотрудники МВД восстановили картину преступления. Ночью злоумышленник выбил ногой часть пластиковой двери, проник в помещение, разместил взрывчатку и с безопасного расстояния привел ее в действие.

Вопреки ожиданиям вора бронекапсула выдержала, и доступ к деньгам он так и не получил. Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

Во время обысков оперативники изъяли у него угнанный пит-байк, наркотики и арсенал незаконно хранящегося оружия.