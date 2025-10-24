МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСИН: информация о нападении на конвой в Казани не соответствует действительности

Подобные слухи активно распространялись в интернете.
Тимур Юсупов 2025-10-24 21:31:59
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Во ФСИН опровергли появившиеся в СМИ сообщения о нападении на конвой с заключенным в Казани. В официальном Telegram-канале ведомства заявили, что информация о вызволении перевозимого в автозаке осужденного не соответствует действительности.

Вечером 24 октября в интернете начали появляться неподтвержденные новости о том, что в Казани на улице Гвардейской служебную машину ФСИН «подрезал» черный автомобиль марки Kia Rio. Согласно слухам, из транспортного средства выскочило несколько неизвестных, которые напали на сотрудников правоохранительных органов, силой забрали конвоируемого заключенного и скрылись. Также появлялись сведения о том, что для поиска нарушителей в городе объявлен план «Перехват».

В самом ведомстве поспешили опровергнуть слухи.

«Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности», - говорится в официальном сообщении.

Пока что каких-либо других подробностей, касательно данной ситуации, не появлялось.

#в стране и мире #Фейки #Заключенные #казань #ФСИН #слухи #вбросы
