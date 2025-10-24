Замдиректора «Экспофорум-Интернэшнл» задержали по обвинению в коррупции

В Санкт-Петербурге по подозрению в отмывании денег был задержан замдиректора компании «Экспофорум-Интернэшнл» Александр Горохов. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, бизнесмен обвиняется в мошенничестве и легализации не менее 32 миллионов бюджетных денежных средств.

Согласно имеющейся информации, в 2024 году мужчина осознанно вступил в сговор с лицами, которые получали преступный доход с помощью мошеннических схем. Используя фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги, злоумышленники, заключив соглашение с госорганом на сумму 2 миллиарда рублей, смогли легализовать свыше 32 миллионов.

«Следственными органами в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества. По подозрению в совершении указанного преступления задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО "Экспофорум-Интернэшнл", – передают следственные органы.

Уточняется, что обвиняемыми по делу проходят как минимум три человека. Сам же бизнесмен заключен под стражу по ходатайству следствия.