Лукашенко стало плохо от безответственности витебских чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «стало плохо» от результатов совещания в Витебске. По словам политика, ситуация в регионе настолько плачевная, что скорее всего является худшей в стране.

Белорусский лидер, выслушав приведенную статистику по региону, с возмущением отметил, что она «хуже, чем где-либо». Больше всего Александра Григорьевича расстроили показатели падежа скота, которые выросли на 140% в сравнении с прошлым годом.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — эмоционально высказался политик.

Лукашенко отметил, что он является «эмоциональным и восприимчивым человеком», который хотел бы, чтобы работа выполнялась качественно, однако, результаты труда местных чиновников его искренне разочаровывают. По его словам, с такой результативностью добиться успехов будет невозможно.

Летом этого года белорусский президент уже высказывался насчет неконтролируемого падежа скота в стране. Тогда лидер государства жестко заявил, что проблема кроется не в недостатке рук, а в дисциплине.