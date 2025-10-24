МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко стало плохо от безответственности витебских чиновников

Президент Белоруссии назвал себя эмоциональным и восприимчивым человеком.
Тимур Юсупов 2025-10-24 20:33:23
© Фото: Li Renzi, XinHua, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «стало плохо» от результатов совещания в Витебске. По словам политика, ситуация в регионе настолько плачевная, что скорее всего является худшей в стране.

Белорусский лидер, выслушав приведенную статистику по региону, с возмущением отметил, что она «хуже, чем где-либо». Больше всего Александра Григорьевича расстроили показатели падежа скота, которые выросли на 140% в сравнении с прошлым годом.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — эмоционально высказался политик.

Лукашенко отметил, что он является «эмоциональным и восприимчивым человеком», который хотел бы, чтобы работа выполнялась качественно, однако, результаты труда местных чиновников его искренне разочаровывают. По его словам, с такой результативностью добиться успехов будет невозможно.

Летом этого года белорусский президент уже высказывался насчет неконтролируемого падежа скота в стране. Тогда лидер государства жестко заявил, что проблема кроется не в недостатке рук, а в дисциплине.

#белоруссия #Лукашенко #витебская область #падеж скота
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 