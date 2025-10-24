Сотрудники ФСИН поймали грабителя в розыске с помощью сайта знакомств

В Вологодской области сотрудники ФСИН провели операцию по задержанию находившегося в федеральном розыске грабителя. Как сообщило издание Life, правоохранительные органы выманили преступника с помощью подставной анкеты на сайте знакомств.

Все началось с того, что на одном из популярных онлайн-сервисов был обнаружен профиль мужчины, который уже больше месяца находился в федеральном розыске по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Чтобы выследить правонарушителя, при этом не спугнув его, сотрудники ФСИН создали фейковую страницу привлекательной девушки и вышли на контакт с преступником.

«Не устояв перед обаянием молодой женщины, за которой скрывались правоохранители, мужчина назначил собеседнице свидание. На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину», - говорится в официальном сообщении службы.

В результате, грабитель был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.