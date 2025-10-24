МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотрудники ФСИН поймали грабителя в розыске с помощью сайта знакомств

Преступник повелся на обман и сам пришел на встречу с сотрудниками.
Тимур Юсупов 2025-10-24 18:26:17
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Вологодской области сотрудники ФСИН провели операцию по задержанию находившегося в федеральном розыске грабителя. Как сообщило издание Life, правоохранительные органы выманили преступника с помощью подставной анкеты на сайте знакомств.

Все началось с того, что на одном из популярных онлайн-сервисов был обнаружен профиль мужчины, который уже больше месяца находился в федеральном розыске по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Чтобы выследить правонарушителя, при этом не спугнув его, сотрудники ФСИН создали фейковую страницу привлекательной девушки и вышли на контакт с преступником.

«Не устояв перед обаянием молодой женщины, за которой скрывались правоохранители, мужчина назначил собеседнице свидание. На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину», - говорится в официальном сообщении службы.

В результате, грабитель был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

#Задержание #ФСИН #правоохранительные органы #грабители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 