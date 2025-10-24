МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: в Белом доме опасаются за безопасность Трампа

Белый дом отменил все «спонтанные визиты» президента в публичные места.
Дима Иванов 2025-10-24 17:42:01
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Дональд Трамп и его администрация были в ярости после сентябрьского инцидента в ресторане Joe's в Вашингтоне, когда протестующие смогли подойти к президенту на расстояние двух метров и назвали его Гитлером. В Белом доме выразили Секретной службе глубокую обеспокоенность за безопасность президента США, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 9 сентября во время неанонсированного визита Трампа в заведение недалеко от Белого дома, который был организован для демонстрации улучшения ситуации с безопасностью в столице после ввода войск Национальной гвардии в августе. Президент обедал в компании вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. По словам источников Axios, протестующие организации Code Pink, забронировали столик в ресторане заранее, они подошли к Трампу, когда он только вошел, и стали выкрикивать лозунги: «Освободите Вашингтон! Освободите Палестину! Трамп - Гитлер нашего времени!».

Чиновники были в шоке от того, что на столах лежали ножи, находившиеся в непосредственной близости от демонстрантов. Трамп и глава его аппарата Сьюзи Уайлз были «в ярости» от случившегося, подчеркивают источники.

Трамп, по их словам, не против протестов на расстоянии, но был разгневан тем, что активисты смогли подойти так близко. Уайлз созвала экстренную встречу с руководством Секретной службы, заявив, что допуск к президенту не прошедших тщательную проверку лиц недопустим и не должен повториться.

Как пишет aif.ru, случай усилил подозрения в Белом доме относительно того, как активисты узнали о планах Трампа - визит не афишировался заранее. Некоторые советники подозревают утечку информации от сотрудников ресторана или других инсайдеров.

В результате инцидента в Joe's команда Трампа отменила все планы по неанонсированным визитам, которые были фирменным стилем его предвыборной кампании 2024 года, утверждает Axios. Такие визиты позволяли президенту демонстрировать связь с рабочими американцами, но теперь они признаны слишком рискованными из-за ослабленных протоколов безопасности по сравнению с публичными мероприятиями.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Белый дом #Секретная служба США #Axios #безопасность Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 