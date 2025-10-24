Axios: в Белом доме опасаются за безопасность Трампа

Дональд Трамп и его администрация были в ярости после сентябрьского инцидента в ресторане Joe's в Вашингтоне, когда протестующие смогли подойти к президенту на расстояние двух метров и назвали его Гитлером. В Белом доме выразили Секретной службе глубокую обеспокоенность за безопасность президента США, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 9 сентября во время неанонсированного визита Трампа в заведение недалеко от Белого дома, который был организован для демонстрации улучшения ситуации с безопасностью в столице после ввода войск Национальной гвардии в августе. Президент обедал в компании вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. По словам источников Axios, протестующие организации Code Pink, забронировали столик в ресторане заранее, они подошли к Трампу, когда он только вошел, и стали выкрикивать лозунги: «Освободите Вашингтон! Освободите Палестину! Трамп - Гитлер нашего времени!».

Чиновники были в шоке от того, что на столах лежали ножи, находившиеся в непосредственной близости от демонстрантов. Трамп и глава его аппарата Сьюзи Уайлз были «в ярости» от случившегося, подчеркивают источники.

Трамп, по их словам, не против протестов на расстоянии, но был разгневан тем, что активисты смогли подойти так близко. Уайлз созвала экстренную встречу с руководством Секретной службы, заявив, что допуск к президенту не прошедших тщательную проверку лиц недопустим и не должен повториться.

Как пишет aif.ru, случай усилил подозрения в Белом доме относительно того, как активисты узнали о планах Трампа - визит не афишировался заранее. Некоторые советники подозревают утечку информации от сотрудников ресторана или других инсайдеров.

В результате инцидента в Joe's команда Трампа отменила все планы по неанонсированным визитам, которые были фирменным стилем его предвыборной кампании 2024 года, утверждает Axios. Такие визиты позволяли президенту демонстрировать связь с рабочими американцами, но теперь они признаны слишком рискованными из-за ослабленных протоколов безопасности по сравнению с публичными мероприятиями.