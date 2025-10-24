МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Санду назначила на пост премьера Молдавии гражданина США

Президент надеется, что политика Мунтяну приблизит вступление страны в Евросоюз.
Тимур Юсупов 2025-10-24 17:42:11
© Фото: alexandru.munteanu64, Facebook*

Новым премьер-министром Молдавии стал гражданин США Александр Мунтяну. Соответствующее решение приняла президент республики Майя Санду.

«По итогам консультаций с парламентскими фракциями я подписала сегодня указ, согласно которому назначаю господина Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра», - заявила молдавский лидер.

Санду пожелала новому премьеру успехов в формировании правительства, выразив уверенность в том, что его назначение на должность приблизит Молдавию к вступлению в Евросоюз и повысит уровень жизни граждан республики.

Мунтяну родился в Кишиневе в 1964 году, однако после окончания магистратуры он уехал в США для обучения в аспирантуре Колумбийского университета. После этого будущий премьер некоторое время работал во Всемирном банке в столице Штатов Вашингтоне, выступая в роли специалиста по международным отношениям, банковскому делу и финансам.

У себя на родине Мунтяну основал «Американскую торговую палату Молдовы», а также был директором представительства Американского инвестиционного фонда WNISEF. Более того, политик возглавлял департамент прямых инвестиций и несколько бизнесов на Украине.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Молдавия #сша #Майя Санду #граждане сша #политика запада
