Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

В Ленинградской области девять человек пострадали из-за столкновения автобуса с «Газелью». Как сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ, один из раненых скончался.

ДТП произошло днем 24 октября в Ломоносовском районе. На трассе пассажирский автобус столкнулся с малотоннажным грузовым автомобилем, в результате чего девять человек получили травмы разной степени тяжести, а один впоследствии скончался в больнице.

«В результате ДТП пострадали 9 человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три – травмы средней степени тяжести. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести», – сказано в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту происшествия проводится проверка.