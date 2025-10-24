Расчеты дронов-камикадзе сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов Новороссийского полка горного соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России, уточнив, что десантники использовали ударные беспилотники, в том числе управляемые по оптоволокну.

Во время воздушной разведки дрон новороссийских десантников зафиксировал движение украинской пехоты, которая пыталась сменить подразделение на передовой. Координаты цели сразу передали операторам ударных FPV-дронов. Беспилотники нанесли прицельные удары по группе противника, уничтожив ее еще до того, как военнослужащие ВСУ успели укрыться.

Такая боевая работа проходит регулярно - разведка находит цели, а расчеты FPV-дронов быстро и точно работают по координатам. Благодаря этому противник не может свободно проводить ротацию личного состава или подвозить боеприпасы.

Применение дронов с управлением по оптоволокну особенно эффективно в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Это позволяет управлять аппаратами даже при сильных помехах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.