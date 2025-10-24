МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил спецназ ВС России с 75-летием образования

Президент отметил мужество, решительность и верность долгу бойцов, участвующих в защите Донбасса и Новороссии.
Андрей Аркадьев 2025-10-24 10:24:04
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав подразделений специального назначения Вооруженных сил России с 75-летием образования спецназа. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что бойцы спецназа за десятилетия службы вписали множество ярких страниц в летопись воинской славы России, проявляя доблесть и профессионализм при выполнении сложнейших задач - от операций в Афганистане до борьбы с международным терроризмом.

Путин напомнил, что бойцы специальных подразделений внесли значительный вклад в защиту крымчан и севастопольцев в 2014 году, а сегодня продолжают героически действовать на самых опасных участках в ходе специальной военной операции, защищая Донбасс и Новороссию.

Президент отметил высокий уровень подготовки, выверенную тактику и мастерское применение современного вооружения, подчеркнув, что народ России гордится подвигами спецназа.

«Хочу поблагодарить ветеранов, весь личный состав специальных подразделений за верную службу Родине, за беззаветную преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу», - говорится в поздравлении.

В завершение глава государства пожелал военнослужащим крепкого здоровья, успехов в службе, а их близким - счастья и благополучия.

