В Испании задержали группу похитителей стульев

В Испании задержали группу граждан, укравших из местных заведений общепита в общей сложности более тысячи стульев. Об этом сообщает Euronews.

По информации издания, преступники орудовали по ночам, забирая стулья, оставленные на открытых верандах. Более того, они наладили каналы сбыта стульев в Румынию и Марокко.

Всего от действий похитителей пострадали 18 баров и ресторанов. Общая стоимость ущерба составила 60 тысяч евро.

Полиция занялась расследованием после того, как начали поступать многочисленные жалобы от владельцев заведений.