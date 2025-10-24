В Испании задержали группу похитителей стульев

В Испании задержали группу граждан, укравших из местных заведений общепита в общей сложности более тысячи стульев. Об этом сообщает Euronews.
По информации издания, преступники орудовали по ночам, забирая стулья, оставленные на открытых верандах. Более того, они наладили каналы сбыта стульев в Румынию и Марокко.
Всего от действий похитителей пострадали 18 баров и ресторанов. Общая стоимость ущерба составила 60 тысяч евро.
Полиция занялась расследованием после того, как начали поступать многочисленные жалобы от владельцев заведений.
