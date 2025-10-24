МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Испании задержали группу похитителей стульев

Злоумышленники наладили каналы сбыта в Марокко и Румынию.
Константин Денисов 2025-10-24 00:36:57
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globallookpress

В Испании задержали группу граждан, укравших из местных заведений общепита в общей сложности более тысячи стульев. Об этом сообщает Euronews.

По информации издания, преступники орудовали по ночам, забирая стулья, оставленные на открытых верандах. Более того, они наладили каналы сбыта стульев в Румынию и Марокко.

Всего от действий похитителей пострадали 18 баров и ресторанов. Общая стоимость ущерба составила 60 тысяч евро.

Полиция занялась расследованием после того, как начали поступать многочисленные жалобы от владельцев заведений.

#испания #полиция #Кража #стулья
