Редчайшие красные молнии случайно засняли в небе над Новой Зеландии

Три фотографа случайно засняли красные молнии в небе над Новой Зеландией. Фото опубликовала The Guardian.

Снимок удалось сделать Тому Рэю, Дэну Зафре и Хосе над скалами Омарама на Южном острове 11 октября. Изначально они собирались фотографировать Млечный путь.

В результате красные спрайты были обнаружены случайно при просмотре получившихся фото. Само явление длится буквально миллисекунду, поэтому запечатлеть их удается крайне редко.

«Он просматривал свои файлы в поисках панорамы Млечного Пути и обнаружил, что заснял красных спрайтов», - приводит слова Рэя издание.

Красные спрайты - это электрические разряды в верхних слоях атмосферы. В отличие от классических молний, они бьют не сверху вниз, а наоборот.