Эксперт назвал сроки открытия в Москве МФО, которые будут выдавать ипотеку

Микрофинансовые организации начали выдавать ипотечные кредиты в России. Услуга, популярная в западных странах, в частности, в США, добралась и до РФ.

Для того, чтобы оформлять гражданам ипотеку, МФО должны соответствовать ряду критериев. В первую очередь, закон позволяет выдавать такие кредиты только государственным МФО, прошедшим соответствующее лицензирование.

На данный момент такие организации есть только в четырех регионах России: в Карачаево-Черкесии, Чеченской республике, Херсонской области и Санкт-Петербурге. С их списком можно ознакомиться на сайте ЦБ РФ. Кроме того, в каждом регионе может действовать только одна такая организация.

Об особенностях ипотечных займов с помощью МФО в беседе со «Звездой» рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

«Надо понимать, что будет разделение льготной ипотечной программы, которую МФО будут предоставлять, но не брать на свой баланс - будут выступать каналом продаж, и рыночной программы, в которой ставки значительно выше, и по ним у МФО будут собственные ипотечные продукты», - пояснил Бархота.

Что касается ставок, то в случае с льготными программами они будут на установленном законом уровне - от 2% до 6%. Именно поэтому фактически ипотеку будет предоставлять банк, а МФО выступит каналом продажи. По вторичному рынку МФО сможет предложить кредит со ставкой 50%-60% при том, что банки дают на уровне 22%-26%. Привлекать клиентов планируется за счет более высокой вероятности выдачи займа даже гражданам с испорченной кредитной историей.

По словам Бархоты, в Москве такие организации могут открыться через один-два месяца. На данный момент аккредитацию в столице для выдачи ипотеки проходят сразу несколько МФО.

