МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал сроки открытия в Москве МФО, которые будут выдавать ипотеку

Пока услуга оказывается только за пределами столицы.
Константин Денисов 2025-10-23 04:07:53
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Микрофинансовые организации начали выдавать ипотечные кредиты в России. Услуга, популярная в западных странах, в частности, в США, добралась и до РФ.

Для того, чтобы оформлять гражданам ипотеку, МФО должны соответствовать ряду критериев. В первую очередь, закон позволяет выдавать такие кредиты только государственным МФО, прошедшим соответствующее лицензирование.

На данный момент такие организации есть только в четырех регионах России: в Карачаево-Черкесии, Чеченской республике, Херсонской области и Санкт-Петербурге. С их списком можно ознакомиться на сайте ЦБ РФ. Кроме того, в каждом регионе может действовать только одна такая организация.

Об особенностях ипотечных займов с помощью МФО в беседе со «Звездой» рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

«Надо понимать, что будет разделение льготной ипотечной программы, которую МФО будут предоставлять, но не брать на свой баланс - будут выступать каналом продаж, и рыночной программы, в которой ставки значительно выше, и по ним у МФО будут собственные ипотечные продукты», - пояснил Бархота.

Что касается ставок, то в случае с льготными программами они будут на установленном законом уровне - от 2% до 6%. Именно поэтому фактически ипотеку будет предоставлять банк, а МФО выступит каналом продажи. По вторичному рынку МФО сможет предложить кредит со ставкой 50%-60% при том, что банки дают на уровне 22%-26%. Привлекать клиентов планируется за счет более высокой вероятности выдачи займа даже гражданам с испорченной кредитной историей.

По словам Бархоты, в Москве такие организации могут открыться через один-два месяца. На данный момент аккредитацию в столице для выдачи ипотеки проходят сразу несколько МФО.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести беспроцентную ипотеку для многодетных семей.

#ипотека #льготы #наш эксклюзив #жилье #МФО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 