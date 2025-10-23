МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЦИК предупредили о риске развала избирательной системы Запорожской области

Руководство региона конфликтует с местной избирательной комиссией.
Константин Денисов 2025-10-23 02:06:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Существование избирательной системы в Запорожской области находится под угрозой. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее глава региона Евгений Балицкий внес на рассмотрение законопроект, согласно которому избирательная система области должна быть приведена в соответствие с законодательством РФ. Таким образом, он ограничил численность местного избиркома 25 сотрудниками.

Однако Памфилова заявила, что руководство региона не имеет права устанавливать такие рамки для избирательного органа. Она попросила отозвать проект из законодательного собрания и направила письма в Генеральную прокуратуру и другие органы для разъяснения ситуации.

Отдельное беспокойство Памфиловой вызвало наличие пункта, согласно которому губернатор и местные депутаты могут распускать состав комиссии. По мнению главы ЦИК РФ, наличие такой нормы недопустимо.

#в стране и мире #запорожская область #Гепрокуратура #ЦИК #Законопроекты #Евгений Балицкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 