В ЦИК предупредили о риске развала избирательной системы Запорожской области

Существование избирательной системы в Запорожской области находится под угрозой. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее глава региона Евгений Балицкий внес на рассмотрение законопроект, согласно которому избирательная система области должна быть приведена в соответствие с законодательством РФ. Таким образом, он ограничил численность местного избиркома 25 сотрудниками.

Однако Памфилова заявила, что руководство региона не имеет права устанавливать такие рамки для избирательного органа. Она попросила отозвать проект из законодательного собрания и направила письма в Генеральную прокуратуру и другие органы для разъяснения ситуации.

Отдельное беспокойство Памфиловой вызвало наличие пункта, согласно которому губернатор и местные депутаты могут распускать состав комиссии. По мнению главы ЦИК РФ, наличие такой нормы недопустимо.