Стало известно о состоянии сбитых на остановке в Твери пешеходов

Пять человек, включая ребенка, пострадали в Твери, где легковушка снесла остановку с людьми. Две женщины в тяжелом состоянии, семилетний ребенок и еще одна пострадавшая - в нетяжелом, сам водитель отделался царапинами, сообщил корреспондент «Звезды» с места происшествия.

По версии Госавтоинспекции, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта, уходя от столкновения с выехавшей со двора машины.

Прокуратура Тверской области взяла на контроль расследование аварии, а также опубликовала видео момента ДТП - на кадрах легковушка сносит людей на тротуаре.