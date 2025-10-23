МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно о состоянии сбитых на остановке в Твери пешеходов

Среди пострадавших ребенок семи лет.
Дима Иванов 2025-10-23 21:39:21
© Фото: ugibddtver, Telegram © Видео: Прокуратура Тверской области

Пять человек, включая ребенка, пострадали в Твери, где легковушка снесла остановку с людьми. Две женщины в тяжелом состоянии, семилетний ребенок и еще одна пострадавшая - в нетяжелом, сам водитель отделался царапинами, сообщил корреспондент «Звезды» с места происшествия.

По версии Госавтоинспекции, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта, уходя от столкновения с выехавшей со двора машины.

Прокуратура Тверской области взяла на контроль расследование аварии, а также опубликовала видео момента ДТП - на кадрах легковушка сносит людей на тротуаре.

#авария #тверь #ДТП #Прокуратура #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 