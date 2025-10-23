«Молодежь стала мишенью»: что обсуждали на конференции СНГ по противодействию терроризму

В национальной библиотеке Таджикистана прошла третья конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму. Своим опытом в этой нелегкой борьбе поделилась и делегация из России. Один из главных акцентов - преступления террористической направленности необходимо предотвращать на самых ранних стадиях. Подробности - в сюжете корреспондента «Звезды» Елизаветы Прониной.

«Проведение профилактических мероприятий, наполнение информационного пространства материалами, которые направлены на формирование у населения неприятие идеологии терроризма», - сказал на конференции заместитель директора ФСБ и руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Сироткин.

Многочасовая беседа, общение в том числе в неформальной обстановке, затрагивает массу вопросов - например как перекрыть каналы распространения идеологической литературы, и кто чаще всего поддается вербовке.

«Конечно трудовые мигранты в первую очередь подвержены, потому что они находятся, как правило, в очень сложном социальном и психологическом состоянии. Также терроризму подвержена молодежь", - отметил руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев.

Именно молодежь становится легкой «мишенью» для террористов. Сказывается и доверчивость и активное использование соцсетей. По версии следствия, один из подростков вступил в переписку с неизвестным - предположительно, находящимся на территории Украины. Куратор убедил ребенка поджечь лес - за это пообещали 80 тысяч рублей.

За деньги другой злоумышленник был готов поджигать релейные шкафы на железной дороге в Мордовии. Сотрудникам ФСБ удалось установить его сотрудничество с представителем разведки Минобороны Украины.

Но в условиях, когда идет слом прежних договоренностей в сфере безопасности и нарастание конфликтного потенциала в мире, терроризм становится все больше похож на полноценную индустрию. И в ее основе зачастую лежат политические и экономические интересы конкретных стран и блоков. При этом они используют передовые методы анализа, планирования и реализации своих замыслов, чтобы ослабить конкурентов.

«Терроризм становится все более сложной угрозой, интегрированной в систему гибридных войн. <..>Тенденция превращения террористических и экстремистских группировок в инструмент геополитической борьбы это вызов самим основам существования государства», - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов.

Наглядный пример - удары США по атомной энергетике Ирана. Так называемый «хороший» терроризм - когда он выгоден той или иной стороне и его используют для политического давления. Но результат один. И расценивают его, как акт терроризма. Что касается России, по данным на август этого года задержано почти 300 мигрантов, которые готовили 18 терактов в местах массового скопления людей. Еще более 170 терактов готовились на объектах критически важной инфраструктуры или для того, чтобы атаковать военнослужащих и должностных лиц. У украинских спецслужб особый интерес именно к выходцам из Центральной Азии.