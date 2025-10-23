Семь человек ранены в перевернувшемся автобусе в Красноярском крае

В Красноярском крае рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся по дороге из поселка Шушенское в село Каптырево. В аварии пострадали семь человек, в том числе дети 12 и 9 лет. Об этом рассказали в пресс-службе местного МВД.

По предварительным данным, водитель автобуса совершал обгон и не справился с управлением. В Госавтоинспекции отметили, что на дорогах Красноярского края уже образовалась гололедица.

Как сообщает 360.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.