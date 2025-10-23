Цивилева отметила значимость Всероссийской премии «Поступок»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила важность Всероссийской премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса, церемония награждения в рамках регионального этапа которой состоялась в Калуге.

«Премия традиционно объединяет тех, кто сохраняет духовно-нравственные ценности, поддерживает культурные инициативы и помогает развитию новых регионов. Поэтому как никогда важно отметить людей, чей вклад в сохранение культурного кода нашей страны невозможно переоценить», - сказала она.

Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного фонда «Защитники Отечества». В нем приняли участие деятели культуры, общественные активисты и представители власти, в том числе народный артист России Игорь Угольников, председатель оргкомитета премии «Поступок», телеведущий Виталий Елисеев и режиссер Глеб Пускепалис.

Анна Цивилева подчеркнула, что символично проведение церемонии именно в Калуге - колыбели отечественной космонавтики, чья история тесно связана с именем Константина Циолковского. Она также поблагодарила местных жителей за гостеприимство.

К участникам премии в видеоформате обратился губернатор Калужской области Владислав Шапша, отметив, что лауреаты - это жители региона, которые своими поступками и инициативами демонстрируют преданность Родине и своему делу.

Премия «Поступок» учреждена в 2022 году в память об актере и режиссере Сергее Пускепалисе. Ею награждают деятелей культуры, волонтеров и общественных активистов, внесших вклад в сохранение традиционных ценностей и поддержку новых регионов.

На соискание премии в регионе поступило более 70 заявок, а лауреатами стали шесть жителей Калужской области - военный священник Алексей Скрипкин, корреспондент ТРК «Ника» Светлана Виноградова, писатель Сергей Михеенков, художник Сергей Гребенкин, волонтер Сергей Скрипкин и гимнаст Иван Куляк. Победителям вручили символ премии - статуэтку «Взлетающий журавль».

В преддверии церемонии в Калуге прошел круглый стол «Код патриотизма: дешифровка ценностей через кино, театр и музыку», где участники обсудили вопросы патриотического воспитания и вовлечения ветеранов СВО в культурно-просветительскую работу.

Государственный фонд «Защитники Отечества», возглавляемый Анной Цивилевой, оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции и их семьям во всех регионах страны - от медицинской и социальной помощи до переобучения и адаптации жилья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.