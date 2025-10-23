Экс-мэр Плеса Шевцов* оформил две трети городской недвижимости на родственников

Бывший председатель совета городского поселения Плес Алексей Шевцов* оформил две трети городского недвижимого имущества на своих родственников. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе прений по делу о взыскании с Шевцова одного миллиарда рублей, прокурор Ивановской области заявил, что родным экс-чиновника фактически принадлежала большая часть города.

Напомним, что прокуратура требует взыскать с Шевцова миллиард, поскольку подозревает его в незаконной предпринимательской деятельности в период его нахождения в местном представительном органе в качестве депутата, а позже - главы поселения (до 2015 года). За это время Шевцов также подчинил себе местные рынки с помощью подконтрольных организаций.

Защита бывшего мэра указала на то, что срок исковой давности по делу давно пропущен, однако прокурор с этим не согласился. При этом он не пояснил свою позицию.

*включен Минюстом в список иноагентов в РФ.