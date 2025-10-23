МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мигрантов и молодежь назвали наиболее подверженными вербовке террористами

Глава Антитеррористического центра государств-участников СНГ отметил, что культурный и образованный человек никогда в ряды террористов не пойдет
Игнат Далакян 2025-10-23 12:45:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трудовые мигранты и молодежь наиболее подвержены вербовке террористами. Об этом заявил «Звезде» руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев на полях Конференции по противодействию терроризму и экстремизму, которая проходит в Таджикистане.

По мнению Сысоева, мигранты соглашаются на преступления из-за сложного социально-экономического состояния. А молодые люди - из-за неустойчивых жизненных позиций и принципов.

«Самое лучшее противоядие - образованность и высокий культурный уровень. Культурный, образованный человек никогда в ряды террористов не пойдет», - добавил он.

Ранее в МВД назвали Telegram главной площадкой вербовки молодежи в преступность. По данным ведомства, мессенджер также содержит ботов-вербовщиков.

#мигранты #терроризм #террористы #наш эксклюзив #Вербовка
