Тайвань запускает «дипломатию дронов» для поставок БПЛА союзникам

В число импортеров вошли как страны Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Константин Денисов 2025-10-23 01:26:00
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Globallookpress

Тайвань запускает «дипломатию дронов» для поставок БПЛА союзникам. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства острова Цзян Чжэньвэй.

По его словам, беспилотники будут поставляться как странам Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных импортеров Чжэньвэй назвал Японию, Филппины, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу Чехию и Германию.

В первые полгода 2025 года Тайваню удалось продать на 749% процентов больше дронов, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом Польша, США и германия являются основными покупателями БПЛА.

Продажи беспилотников будут проходить в два этапа: сначала Тайвань будет поставлять гражданские дроны, а затем - военные.

