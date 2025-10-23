Тайвань запускает «дипломатию дронов» для поставок БПЛА союзникам. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства острова Цзян Чжэньвэй.

По его словам, беспилотники будут поставляться как странам Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных импортеров Чжэньвэй назвал Японию, Филппины, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу Чехию и Германию.

В первые полгода 2025 года Тайваню удалось продать на 749% процентов больше дронов, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом Польша, США и германия являются основными покупателями БПЛА.

Продажи беспилотников будут проходить в два этапа: сначала Тайвань будет поставлять гражданские дроны, а затем - военные.