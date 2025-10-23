МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто выразил уверенность, что встрече Путина и Трампа быть

Глава МИД Венгрии заявил, что загвоздка в будущей встрече Путина и Трампа - это сроки ее проведения.
Марина Крижановская 2025-10-23 00:11:59
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не сомневается в факте встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая готовится в Будапеште. С таким сообщением он выступил после проведенных переговоров со своим американским коллегой Марко Рубио. По словам Сийярто, вопрос только в сроках проведения этой встречи.

«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», - приводит его слова издание Hirado.hu.

Примерно в 14 часов по времени Вашингтона (21.00 по московскому времени) высокопоставленный венгерский дипломат прибыл в Госдепартамент США. После чего у него начались переговоры с Рубио.

Напомним, о вероятности новой встречи российского и американского лидеров стало известно 16 октября. В тот день у Путина и Трампа состоялся телефонный разговор. Однако во время их последних переговоров, которые прошли 15 августа на территории американского штата Аляска президент России сказал, что надеется на следующую встречу в его столице, в Москве.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Венгрия #Петер Сийярто #встреча Путина и Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 