Сийярто выразил уверенность, что встрече Путина и Трампа быть

Глава внешнеполитического ведомства и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не сомневается в факте встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая готовится в Будапеште. С таким сообщением он выступил после проведенных переговоров со своим американским коллегой Марко Рубио. По словам Сийярто, вопрос только в сроках проведения этой встречи.

«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», - приводит его слова издание Hirado.hu.

Примерно в 14 часов по времени Вашингтона (21.00 по московскому времени) высокопоставленный венгерский дипломат прибыл в Госдепартамент США. После чего у него начались переговоры с Рубио.

Напомним, о вероятности новой встречи российского и американского лидеров стало известно 16 октября. В тот день у Путина и Трампа состоялся телефонный разговор. Однако во время их последних переговоров, которые прошли 15 августа на территории американского штата Аляска президент России сказал, что надеется на следующую встречу в его столице, в Москве.