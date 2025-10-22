Причастных к подрыву моста спецназовцев ВСУ задержали в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл причастных к подрыву моста в регионе в июне 2025 года. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, на территорию региона проникли шесть спецназовцев ВСУ. Четверо из них были уничтожены, а двое взяты в плен.

«Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва-Климов», - сказал Богомаз.

Задержание двух причастных к организации теракта с мостом произошло в августе. Теракт был совершен в ночь с 31 мая на 1 июня.

Автомобильный мост был подорван, когда под ним шел пассажирский поезд. В этот момент в нем находились 388 пассажиров. После произошедшего семь человек погибли, еще 118 пострадали.