В Грузии изучают версию о ввозе взрывчатки с Украины для транзита в Россию

Глава Службы безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что 2,4 кг гексогена, которые два украинца пытались ввезти в страну, могли предназначаться для дальнейшего транзита в Россию. Об этом сообщает Life.

В Грузии есть две версии. По первой, украинцы планировали отправить вещество в Россию. По второй, оно предназначалось для использования внутри Грузии перед муниципальными выборами, которые пройдут 4 октября.

По показаниям водителя фуры, в которой перевозили взрывчатку, она предназначалась для России. Однако, власти Грузии считают, что более вероятная цель - использовать вещество в их стране.

Ранее сообщалось, что украинцы въехали в Грузию из Турции через Болгарию и Румынию на грузовике с украинскими номерами. При досмотре в фуре было обнаружено 2,4 кг гексогена, мощность которого превосходит тротил.