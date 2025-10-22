Фура снесла газовую трубу и загорелась в Нижегородской области

Фура снесла газовую трубу и загорелась в Туртапке под Выксой в Нижегородской области. Об этом сообщает Life.

По предварительной информации, большегруз пытался объехать пешехода, из-за чего автомобиль вынесло на обочину, где он сбил дорожные знаки и врезался в трубу. Спустя несколько секунд машина оказалась объята пламенем.

По информации источника издания, водитель остался жив. На месте работают экстренные службы, устанавливая точные обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, фура двигалась на большой скорости.