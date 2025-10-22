МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фура снесла газовую трубу и загорелась в Нижегородской области

По предварительной информации, водитель остался жив.
Константин Денисов 2025-10-22 23:46:56
© Фото: chpnnov, Telegram © Видео: chpnnov, Telegram

Фура снесла газовую трубу и загорелась в Туртапке под Выксой в Нижегородской области. Об этом сообщает Life.

По предварительной информации, большегруз пытался объехать пешехода, из-за чего автомобиль вынесло на обочину, где он сбил дорожные знаки и врезался в трубу. Спустя несколько секунд машина оказалась объята пламенем.

По информации источника издания, водитель остался жив. На месте работают экстренные службы, устанавливая точные обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, фура двигалась на большой скорости.

#в стране и мире #Нижегородская область #ДТП #Пешеходы #газовая труба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 