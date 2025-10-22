В Госдуме приняли законопроект о повышении МРОТ до 27 093 рублей

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей. Изменения должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

На данный момент, размер МРОТ составляет 22 440 рублей без учета НДС и региональных изменений. К 2026 году его планируют увеличить сразу на 20,7 процентов - это позволит ему на 31,2 процента превысить размер прожиточного минимума трудоспособного населения. Помимо этого, новое значение МРОТ будет составлять целых 48 процентов от медианной заработной платы в России, которая, по данным Росстата за 2024 год, составляет 56 443 рубля.

Законопроект был внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Согласно плану, содержащиеся в нем инициативы будут способствовать повышению заработной платы как минимум 4,6 миллионов трудоустроенных россиян.