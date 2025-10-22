МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вертолет президента Индии увяз в свежем бетоне

Местные чиновники решили обновить площадку перед визитом президента, но не угадали с погодой.
Дима Иванов 2025-10-22 18:31:07
© Фото: Partha Sarkar, XinHua, Global Look Press

Во время визита президента Индии Драупади Мурму в храм Сабаримала произошел курьезный инцидент - ее вертолет застрял на посадочной площадке, так как провалился в недавно уложенный бетон. Об этом сообщают индийские СМИ.

Ми-17 успешно приземлился на вертолетной площадке у подножия холмов, ведущих к храму. Однако сразу после посадки колеса машины начали тонуть в свежем слое бетона, который был уложен всего несколько дней назад во время подготовки к ее визиту. Часть площадки, по предварительным данным, не успела полностью затвердеть из-за недавних дождей, что привело к образованию вмятины под весом вертолета, пишет The Hindu.

Персонал службы безопасности и местная полиция оперативно вмешались: они вручную подтолкнули вертолет, чтобы освободить его из ловушки. На опубликованных видео видно, как несколько человек в униформе толкают машину, пока пилоты и охрана координируют действия. Через 15 минут Мурму невозмутимо вышла из вертолета и продолжила путь к храму на автомобиле, чтобы не опоздать на запланированную церемонию.

Это первый визит женщины-президента в священный храм божества Айяппы в Сабаримале - туда допускаются только мужчины, но для главы государства сделали исключение.

Местные власти заявили, что инцидент расследуется, и площадка будет отремонтирован к следующему сезону паломничества. Этот случай не связан с небрежностью, скорее с погодными условиями, подчеркнули они.

#в стране и мире #Индия #вертолет #президент Индии #Драупади Мурму
