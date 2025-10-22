Зенитчики сбили реактивный снаряд HIMARS на Красноармейском направлении

Подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» успешно отразили атаку с воздуха. Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» гвардейской зенитной бригады сбил реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, обеспечив защиту российских подразделений на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны России.

Во время дежурства расчет комплекса обнаружил и классифицировал цель, быстро определив ее как вражеский аэродинамический объект. После сопровождения и уточнения координат по команде был произведен пуск зенитной управляемой ракеты. Цель была поражена на большой дистанции - снаряд HIMARS уничтожен еще на подлете.

Сразу после пуска боевой расчет переместил установку в укрытие и провел маскировку позиции, исключив возможность ответного удара противника.

Отдельное подразделение отвечает за прикрытие комплекса от атак беспилотников противника - для этого используется машина сопровождения на базе МТ-ЛБ со средствами борьбы с беспилотниками.

За время специальной военной операции расчеты зенитных комплексов группировки «Центр» уничтожили сотни воздушных целей - от беспилотников Bayraktar до реактивных снарядов HIMARS и крылатых ракет. Круглосуточное дежурство зенитчиков обеспечивает надежную защиту российских войск и объектов на линии соприкосновения.

ЗРК «Бук» относится к современным системам средней дальности, предназначенным для борьбы с самолетами, беспилотниками, реактивными снарядами и крылатыми ракетами. Машина оснащена собственными радарами, может поражать цели на значительном расстоянии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.