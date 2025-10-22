МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США самолет сбил женщину при экстренной посадке

Пилот и его жертва госпитализированы.
Тимур Юсупов 2025-10-22 16:54:57
© Фото: Long Beach Fire Department, Facebook*

В Калифорнии легкомоторный самолет во время аварийной посадки сбил женщину-пешехода. Как пишет Life со ссылкой на пожарную службу города Лонг-Бич, пострадавшие пилот и его непреднамеренная жертва госпитализированы в местную больницу.

По имеющейся информации, направлявшийся из Комптона во Французскую долину малогабаритный самолет внезапно был вынужден совершить экстренную посадку. Примерно в 16 часов дня он приземлился на футбольное поле Хартвелл-Парка, однако на пути его движения случайно оказалась местная жительница.

«Когда самолет совершал экстренную посадку, он столкнулся с пешеходом в парке. Бригады оказали помощь в извлечении пилота, пожилого мужчины, из самолета и доставили его с помощью фельдшеров в местную больницу. Пешеход, женщина 40 лет, была также доставлена в местную больницу», - сообщили в экстренных ведомствах региона.

Сейчас полиция занимается расследованием деталей произошедшего. Известно, что, несмотря на жесткую посадку, фюзеляж самолета остался целым.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Самолет #сша #авария #Экстренная посадка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 