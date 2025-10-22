МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оператор «Чучела» и «Берегись автомобиля» Мукасей госпитализирован в Москве

Скорая забрала супруга Светланы Дружининой из дома.
Константин Денисов 2025-10-22 01:56:32
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мукасею стало плохо, когда он находился у себя дома. Он упал в обморок, а медиков вызвали его родные.

По информации Mash, у Мукасея диагностировали инсульт. Он является также режиссером и имеет звание народного артиста России.

87-летний Мукасей уже 67 лет состоит в браке с режиссером Светланой Дружининой. Он является лауреатом Госпремии СССР и заслуженным деятелем искусств РСФСР. Мукасей принимал участие в съемках таких известны картин, как «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Гардемарины-3» и других.

