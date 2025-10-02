МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин рассказал о двух вещах в экономике, которые нужно добиться

Важно добиться двух вещей: укреплять дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом попытаться сохранить положительные темпы экономического роста, заявил Путин.
Виктория Бокий 2025-10-02 21:46:31
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране должна укрепляться своя финансовая система и понижаться инфляция. Об этом российский глава заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему. Нам очень важно добиться двух вещей: нужно укреплять дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста», - сказал президент.

По словам российского лидера, чтобы побороть инфляцию, необходимо пожертвовать рекордными темпами роста. Путин также выразил надежду, что высокая ключевая ставка не должна «перезаморозить» экономику России.

Кроме того, президент поделился планами, что в стране будут проведены мероприятия по вынужденному «охлаждению» экономики.

«Пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики», - отметил глава государства.

Лидер России напомнил о принятом правительством РФ решении в сфере налогообложения и повышения НДС на 2%, подчеркнув при этом, что здесь очень важно, чтобы не выросли масштабы и объемы теневой экономики.

Ранее сообщалось, что Минфин России предложил повысить налог на добавленную стоимость. Его величина возрастет с 20% до 22%. При этом может сохраниться льготная ставка 10% для социально значимых товаров.

#Экономика #Сочи #Владимир Путин #валдай #Минфин России #инфляция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 