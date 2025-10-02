Путин рассказал о двух вещах в экономике, которые нужно добиться

Президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране должна укрепляться своя финансовая система и понижаться инфляция. Об этом российский глава заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему. Нам очень важно добиться двух вещей: нужно укреплять дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста», - сказал президент.

По словам российского лидера, чтобы побороть инфляцию, необходимо пожертвовать рекордными темпами роста. Путин также выразил надежду, что высокая ключевая ставка не должна «перезаморозить» экономику России.

Кроме того, президент поделился планами, что в стране будут проведены мероприятия по вынужденному «охлаждению» экономики.

«Пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики», - отметил глава государства.

Лидер России напомнил о принятом правительством РФ решении в сфере налогообложения и повышения НДС на 2%, подчеркнув при этом, что здесь очень важно, чтобы не выросли масштабы и объемы теневой экономики.

Ранее сообщалось, что Минфин России предложил повысить налог на добавленную стоимость. Его величина возрастет с 20% до 22%. При этом может сохраниться льготная ставка 10% для социально значимых товаров.