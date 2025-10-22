МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военный эксперт раскрыл суть закона об отправке ВСУ в другие государства

По словам специалиста, такой закон нужен для того, что узаконить присутствие украинских военных специалистов в некоторых локальных конфликтах.
Игнат Далакян 2025-10-22 13:41:36
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства, который подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, необходим для того, чтобы узаконить присутствие украинских специалистов в некоторых локальных конфликтах. Об этом рассказал «Звезде» военный эксперт Алексей Леонков.

«Чтобы обеспечить легализацию и появление этих специалистов странах, где ведут эти конфликты, нужно как бы придать ему некую легитимность. Что не просто там военный специалист куда-то там едет. А отправляют его с определенной миссией. Возможно, это даже будет миссией НАТО или миссией специальных сил операции НАТО», - объяснил специалист.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства. Документ предусматривает возможность направления войск за границу «для обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета» во время военного положения.

#НАТО #ВСУ #наш эксклюзив #закон об отправке ВСУ #миссии НАТО
