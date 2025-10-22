МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Литва возобновила движение автотранспорта на границе с Белоруссией

Ранее движение транспорта было приостановлено без предварительного уведомления со стороны Вильнюса.
Глеб Владовский 2025-10-22 10:55:58
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Литва возобновила пропуск автотранспорта на литовско-белорусской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета Белоруссии.

«В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта... По состоянию на 09.00 (время совпадает с московским. - Прим. ред.) движение возобновлено», - говорится в заявлении ведомства.

Начальник литовского центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас в беседе с журналистами отметил, что ранее границу перекрывали в связи с десятками метеозондов, наполненных контрабандными сигаретами.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаруженных в небе десятков воздушных шаров с контрабандой.

