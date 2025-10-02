«Гиацинт» обрушил снаряды на позиции ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных пушек «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки «Север». По данным ведомства, артиллеристы уничтожили военную технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении.

На видео видно, как военнослужащие выходят из укрытий, тщательно замаскированных сетями в лесном массиве. Орудия занимают позицию прямо среди деревьев. Перед стрельбой артиллеристы проверяют крепления, разворачивают установки, наводчики работают с механизмами.

Складированные ящики с боеприпасами спрятаны под сетями и ветками, рядом - тяжелые осколочно-фугасные снаряды. Массивные снаряды подаются вручную - на кадрах видно, как бойцы несут боеприпасы к орудию. Расчет действует слаженно - один подает, другой заряжает, третий дает команды. Само орудие укрыто маскировочными сетями, что позволяет скрыть его от воздушной разведки, а также укреплено деревянными бревнами.

Дальше - момент выстрела. Сильная вспышка и ударная волна, густой дым заполняет окрестности. Ствол самоходки уходит в откат, а земля вокруг установки заметно содрогается. Камера фиксирует огонь с разных ракурсов - прямо над пушкой, сбоку, сзади.

Отдельные кадры демонстрируют работу беспилотников - на экране видно прицельную сетку и разрывы снарядов в лесопосадках, где находились позиции ВСУ. Удары накрывают район, после чего на месте целей поднимаются облака дыма.

Завершающие кадры показывают маневрирование машины - артиллерийская установка уходит с огневой позиции, оставаясь замаскированной под лесную местность.

«Гиацинт-С» способен поражать цели на дистанции до 30 километров, что позволяет вести огонь, находясь вне досягаемости большинства средств противника. В армии эту установку называют «снайперской винтовкой» среди артиллерии за ее точность.

Видео показывает полный цикл огневой задачи - от выхода бойцов из укрытия и подготовки боеприпасов до ведения огня и подтверждения поражения цели с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.