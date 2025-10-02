Путин выразил Вьетнаму соболезнования после гибели людей из-за тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил вьетнамским властям соболезнования в связи с гибелью жителей из-за мощного тайфуна, прошедшего в стране. Телеграмму со словами поддержки опубликовал сайт Кремля.

«Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна», - указано в материале.

Российский лидер отметил, что наша страна разделяет горе вьетнамских граждан, которые лишились родных и близких из-за разрушительной стихии. Путин также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших, а также восстановление привычной жизни в разрушенных районах.

Тайфун беспощадно пронесся по побережью страны, затронув провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг. Стихия унесла жизни как минимум 29 человек, еще 19 граждан до сих пор остаются пропавшими без вести.















