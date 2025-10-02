МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин выразил Вьетнаму соболезнования после гибели людей из-за тайфуна

Российский лидер также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Дарья Ситникова 2025-10-02 16:38:34
© Фото: Hu Jiali, XinHua, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил вьетнамским властям соболезнования в связи с гибелью жителей из-за мощного тайфуна, прошедшего в стране. Телеграмму со словами поддержки опубликовал сайт Кремля.

«Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна», - указано в материале.

Российский лидер отметил, что наша страна разделяет горе вьетнамских граждан, которые лишились родных и близких из-за разрушительной стихии. Путин также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших, а также восстановление привычной жизни в разрушенных районах.

Тайфун беспощадно пронесся по побережью страны, затронув провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг. Стихия унесла жизни как минимум 29 человек, еще 19 граждан до сих пор остаются пропавшими без вести.

 
 
 


 
 
 

#Россия #в стране и мире #тайфун #Путин #Вьетнам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 