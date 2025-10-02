В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак

В Москве установили новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации, а также содержания животных. Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь размер штрафа для граждан составляет до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание увеличено до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц санкция составляет до 30 тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение в работе приютов для животных на должностных лиц накладывается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Несоблюдение порядка обращения с животными без владельцев влечет взыскание для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Минприроды подготовило проект изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». В нем содержится обязанность для владельцев домашних животных ставить питомцев на учет.