Самый высокий небоскреб Нью-Йорка начал рассыпаться из-за белого цвета

Самый высокий небоскреб Нью-Йорка и США начал рассыпаться спустя 10 лет после ввода в эксплуатацию. Об этом сообщает 360.ru.

На фасаде здания появились трещины, а на верхних этажах стали выпадать целые куски бетона. Кроме того, стены дали течи.

Выяснилось, что при постройке здания девелопер Гарри Маклоу настолько хотел видеть его белого цвета, что ради этого приказал изменить состав бетона, который в итоге оказался некачественным.

Многочисленные жильцы 102-этажной высотки, среди которых есть певица Дженнифер Лопес и саудовский магнат Фаваз Аль-Хокайр, начали судебные процессы с застройщиком.

По информации The New York Times, в свое время Марлоу удалось реализовать квартиры в своем детище на общую сумму в 2,5 млрд долларов.