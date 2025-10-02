После перестрелки возле школы в дагестанском селе ранены три человека

Три человека ранены после стрельбы рядом со школой в дагестанском селе Унцукуль. Как сообщили в полиции, школа не имеет отношения к инциденту. По сведениям правоохранителей, около образовательного учреждения повздорили местные жители. В качестве последнего аргумента в споре они использовали травматическое оружие.

«На прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие», - заверили в МВД.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции обратились к местным жителям с просьбой не распространять ложные сведения об инциденте, а ориентироваться только на информацию от властей.