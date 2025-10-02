МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

После перестрелки возле школы в дагестанском селе ранены три человека

Участие в конфликте приняли шестеро местных жителей, которые использовали травматическое оружие.
Ян Брацкий 2025-10-02 14:31:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Три человека ранены после стрельбы рядом со школой в дагестанском селе Унцукуль. Как сообщили в полиции, школа не имеет отношения к инциденту. По сведениям правоохранителей, около образовательного учреждения повздорили местные жители. В качестве последнего аргумента в споре они использовали травматическое оружие.

«На прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие», - заверили в МВД.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции обратились к местным жителям с просьбой не распространять ложные сведения об инциденте, а ориентироваться только на информацию от властей.

#в стране и мире #школа #Дагестан #МВД #перестрелка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 