В Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жильцов многоэтажки

Провал асфальта произошел возле одного из многоквартирных домов на улице Харченко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

«На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта», - говорится в сообщении.

Инцидент случился в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Жители ближайшего дома были эвакуированы и размещены в одной из школ.

В результате происшествия никто не пострадал. Аварийные службы устраняют последствия провала. В целях безопасности городские коммунальные службы отключили газ в районе инцидента.

Кроме того, частично перекрыто движение по улице Харченко. Беглов лично возглавил оперштаб по ликвидации последствий технологического нарушения.