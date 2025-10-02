Танкист показал систему защиты «медуза» против FPV-дронов врага

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с российскими танкистами, которые продемонстрировали систему защиты от FPV-дронов «медуза».

Она строится по принципу простоты и эффективности и представляет собой большое количество обрезков тросов, закрепленных на решетках давно известных «мангалов» и свисающих вниз.

«Весь этот навес вместе с тросами называется система "медуза"», - сообщил командир танка Алексей.

Она испытана в боях и доказала свою эффективность, подчеркнул корреспондент. Так, в ходе последнего боевого выезда «медуза» на танке Алексея успешно выдержала десяток попаданий украинских FPV-дронов.

Кроме того, экипаж продемонстрировал съемочной группе «Звезды» загрузку снарядов в танк. Оказалось, что «медуза» не мешает это делать, в отличие от сетчатых решеток - обрезки троса просто отодвигаются в сторону, и это могут делать даже руки, занятые 125-миллиметровым снарядом.

Ранее командир другого российского танка с позывным Грим рассказал корреспонденту нашего телеканала, как боевики ВСУ два месяца не могли обнаружить хорошо замаскированную боевую машину. Все дело в том, что в тот раз экипажу удалось найти очень хорошую позицию. Танк стоял под деревом. При этом его очень тщательно маскировали.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.