Танкист показал систему защиты «медуза» против FPV-дронов врага

Закрепленные тросы, которые защищают башню танка, подвижны, поэтому они не мешают загружать боекомплект.
Павел Кольцов 2025-10-02 14:02:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с российскими танкистами, которые продемонстрировали систему защиты от FPV-дронов «медуза».

Она строится по принципу простоты и эффективности и представляет собой большое количество обрезков тросов, закрепленных на решетках давно известных «мангалов» и свисающих вниз. 

«Весь этот навес вместе с тросами называется система "медуза"», - сообщил командир танка Алексей. 

Она испытана в боях и доказала свою эффективность, подчеркнул корреспондент. Так, в ходе последнего боевого выезда «медуза» на танке Алексея успешно выдержала десяток попаданий украинских FPV-дронов. 

Кроме того, экипаж продемонстрировал съемочной группе «Звезды» загрузку снарядов в танк. Оказалось, что «медуза» не мешает это делать, в отличие от сетчатых решеток - обрезки троса просто отодвигаются в сторону, и это могут делать даже руки, занятые 125-миллиметровым снарядом. 

Ранее командир другого российского танка с позывным Грим рассказал корреспонденту нашего телеканала, как боевики ВСУ два месяца не могли обнаружить хорошо замаскированную боевую машинуВсе дело в том, что в тот раз экипажу удалось найти очень хорошую позицию. Танк стоял под деревом. При этом его очень тщательно маскировали. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танки #наш эксклюзив #медуза #защита танков #FPV-дроны
